針對國安局人員趁隨總統出訪時走私近萬條香菸，台灣競爭力論壇今日(25日)召開記者會，主張蔡英文總統本身也是嫌疑人，且負有行政、司法與政治責任，應辭職接受調查，才能避免干預調查，並且她也不應再爭取連任，民進黨應改由被做掉的賴清德出馬參選。此外總統府秘書長陳菊與交通部長林佳龍也應下台負責。

論壇執行長謝明輝表示，走私案總統府侍衛室和國安局都涉案，兩者都是接受蔡總統指揮的機構所以蔡總統難辭其咎，負有行政監督責任；而且本案私菸是在蔡英文此行車隊上並在桃園機場當場人贓俱獲，因此蔡英文可說是「走私共犯」的嫌疑人，負有司法責任，但總統手握大權，要干預調查太容易了，如今又無特偵組，只有蔡英文自動辭職才能維護司法獨立不受干預。

謝明輝還說，南韓前總統朴槿惠因閨密干政而請下台接受調查，就是政治責任的展現，蔡政府吏治敗壞至此，上行下效行政監督任，蔡英文應負起政治責任，下台負責。執政的民進黨也難辭其咎，應撤銷蔡英文的總統候選人資格，改提在黨內初選被做掉的賴清德上場，才是對全民負責的表現。此外侍衛室由秘書長負責，本次出訪陳菊也隨行，她絕對是最該下台負責的人。而交通部長林佳龍說藉由出訪走私菸是多年陋習，顯然不是知情不報就是放馬後炮，也該謝罪下台。而且若是多年陋習，是否蔡英文前六次出訪也出現走私情形？

謝明輝並指出，華航高層充滿綠營人士，包括葉菊蘭、立委邱議瑩的弟弟邱彰信、曾任邱義仁機要的羅雅美，本次走私華航高層也難脫關係。

文化大學教授龐建國則質疑蔡總統馬上批准國安局長彭勝竹的請辭，並把侍衛長張捷調職，是否為「棄車保帥」？而且蔡英文理應為她的識人不明、用人不當和御下無方道歉，但她的態度卻是這件事和她無關。而且如果不把情況弄清楚，我們的國安體系永遠要被打上「走私集團」的臭名，這樣還會有公信力嗎？

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銘傳大學副教授唐雲明同樣質疑，事發後整個蔡政府核心團隊竟然沒有任何人出來道歉，反而彼此用一連串相互矛盾的謊言，試圖迴避責任，遮蓋真相。

政大國關中心研究員湯紹成則說，此事凸顯國安風險，但還好調查局人員認真調查，我們還是有奉公守法的好公務員。

(中時 )