消基會今天公布米麵食抽查結果，有11件有過量添加或違法添加防腐劑。（林良齊攝）

許多消費者喜愛至傳統市場購買散裝食品，但傳統市場通常在常溫下販售，為了延長保存時間，部分不肖業者會違法添加殺菌劑或防腐劑，消基會在今年3月至4月時抽驗全台各地80件米麵類製品，其中有11件有過量添加或違法添加防腐劑，如果食用過多防腐劑會有胃痛、反胃或嘔吐等症狀，專家建議，消費者可以在烹煮前先用溫水浸泡5至10分鐘再煮食。

據消基會公布，80件商品均未檢出過氧化氫的殺菌劑；有8件檢出苯甲酸過量；2件檢出己二烯酸過量；1件檢出不可在米麵類添加的去水醋酸。

消基會食品委員會委員江文章說明，因為傳統市場大多沒有冷氣、常溫販售，為了延長保存時間，部分業者會添加防腐劑，但添加過多或添加不得添加的防腐劑會對人體造成傷害。

江文章指出，如苯甲酸雖然大部分會被代謝從尿液中排出，若食用過多，會刺激腸胃道，引起胃痛、腹瀉；己二烯酸進入人體後大部分會被分解為二氧化碳和水排出體外，若攝取過量，會加重肝臟負擔；去水醋酸則是防腐劑中毒性較強的一種，目前僅可在乳酪等製品合法使用，不可在米麵食中添加，長期過量食入會傷腎、傷肝。

消費者雜誌發行人徐則鈺說，相關的資料已檢送給食藥署做後續處理，這些不合格的樣品已違反「食品安全衛生管理法」18條，可命其暫停作業及停止販賣，如未改善可處3萬元至300萬元罰鍰，情節重大還可以廢止其食品業者登錄。

消基會建議，業者若想延長保鮮期，應在冷藏的條件下儲存販售，延緩微生物滋長的速度，並採「先進先出」原則，維持產品的品質；消費者選購米麵濕製品時，應避免選購色澤過白或有刺鼻味的商品，並注意製作環境與保存條件，如果對殺菌劑與防腐劑等添加物仍有疑慮，可在烹煮前先用溫水浸泡，或是烹煮時不加蓋；也呼籲政府應加強稽查，加強對業者的食品衛生安全教育。

(中時 )