網紅小A辣原是男兒身，但形象女性化，去年大動作整形、隆乳，如今打扮起來比一般女性還要漂亮，受封「最強偽娘」，不僅小A辣滿意自己的模樣，網友也相當喜歡自信做自己的她，然人紅是非多，日前她曝光慘遭酸民人身攻擊，對方頻問她性向以及「那你怎有奶，還有男友？！」，小A辣理性並真誠回應，對方卻嗆她：「死人妖，我要是你爸就把你掐死，丟臉！」，讓向來堅強的小A辣心碎，因為父親是最支持她的人，且早在2年前因拔牙「一睡不醒」逝世。

「最強偽娘」小A辣人氣不俗，卻遭酸民拿亡父來霸凌，她接受《ETtoday》訪問，透露聽聞此酸言會覺得很受傷的原因，一來是爸爸向來支持她，二來爸爸早在2年前就因意外過世，小A辣表示爸爸在台中當水電工，雖然親戚、鄰居總覺得她這個孩子「娘娘腔」不正常，但爸爸並未對她男扮女裝或性向有意見，更不曾因此罵她。

而在小A辣以偽娘網紅身分走紅後，爸爸更是成為死忠粉絲，她一發新片就收看，讓小A辣感動不已，沒想到2年前某天，爸爸去拔牙，回家睡了一覺竟沒醒來，直到小A辣胞弟去叫爸爸吃飯，發現此事，驚恐跟她說：「怎麼辦？爸爸全身變紫色的，全身一直冒冷汗」，送醫後醫生研判是拔牙引發細菌感染，造成敗血症。

而小A辣媽媽怕在台北工作的她擔心，因此沒把爸爸的情況說得很嚴重，直到最後時刻才傳訊，要她趕回台中見爸爸最後一面，她才漏夜飛奔到醫院，醫生表示爸爸的求生意志很強烈，但是住院昏迷5天後，仍不敵病魔過世，此事成為小A辣心中永遠的痛，她更說最遺憾的，是她這幾年其實小有名氣收入大增，曾想讓雙親別工作享福就好，沒想到爸爸生性節儉，仍是持續工作到最後一刻，她嘆真的是來不及讓爸爸過上好日子。

(中時電子報)