眼見「一眉哥」安東尼戴維斯被勇士總教練科爾批評綁架球隊，身為一眉哥前鵜鶘隊友的帕金斯，25日隨即發推抨擊科爾刻意隱瞞，「我想知道科爾為何一點也沒提到保羅喬治提出申請申請離開雷霆？因為鵜鶘主帥簡崔是科爾的好友！」

帕金斯的意思很明顯，他認為科爾會如此批評安東尼戴維斯，無非想幫簡崔發洩怨氣，「科爾居然有勇氣討論其他球隊發生事情，好像他自己沒接受杜蘭特加盟一支73勝9敗的球隊，我想說一句，馬克傑克生才是創建勇士王朝的人。」

「我知道杜蘭特當時(2016年夏天)屬於自由球員，但我的論點是，當杜蘭特跟勇士簽約，那對聯盟有害嗎？」帕金斯說，「科爾說安東尼戴維斯提出交易申請有害，所以我猜杜蘭特加盟勇士很棒，別來告訴我科爾是個多麼優秀的教練！」

帕金斯更替安東尼戴維斯喊冤，「一眉哥跟鵜鶘的義務是互相的，鵜鶘交易掉每個首輪籤，在他身邊打造平庸陣容，你們卻寧願他續被困住，實際上他幫了鵜鶘的忙，讓球隊開啟重建且獲取資產，一眉哥僅是先發制人，因此要稱讚他。」

(中時電子報)