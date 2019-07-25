今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生網路選填登記志願，從今天上午10時起至30日下午5時止，共計77校2815系科（組）、學程參加招生，提供4萬7149名招生名額，考生最多可填199個志願。

技專校院招生委員會聯合會表示，四技二專日間部聯合登記分發招生由各校系科(組)、學程自行訂定統測各科目成績採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統測所報招生群(類)別中，選擇各權重組合，系統即會計算該權重組合之加權後總成績，並帶出採計該組合之校系科(組)、學程及實際招生名額，請考生多加利用。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福提醒考生，本招生為108學年四技二專日間部考生最後入學管道，請考生把握機會並盡早於7月30日下午5時前前完成網路選填登記志願。

相關規定考生可參閱招生簡章或可於網路選填登記志願期間至技專校院招生委員會網站下載「網路選填登記志願系統操作手冊」參考使用，或電洽（02）27725333詢問。

(中時 )