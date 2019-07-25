2020大選逐步逼近，不只總統選情激烈，台東立委選舉也傳出震撼彈，原本將代表國民黨參加台東立委選戰的現任議員李建智25日宣布退選，國民黨台東縣黨部表示，將儘快徵召合適人選。

這次國民黨台東區域立法委員選舉不走初選，改由協調式民調選出最強候選人要代表國民黨參選，由縣議員李建智及副縣長張志明兩人PK，最後結果由李建智出線，但如今卻又宣布退選，恐影響到國民黨台東區域立法委員選情。

李建智表示，在民調勝出後，他審慎評估各方意見，自認對明年選戰無勝選把握，個人成敗事小，影響台東及國家發展事大，於是在黨中央即將核定提名之際，決定放棄參選。

對於造成黨的困擾，李建智表示，他深感抱歉，但對於黨中央後續推出的人選，他一定會全力來支持，他會繼續留在台東縣議會奮鬥，以更好的問政及服務來回報大家。

國民黨台東縣黨部則表示，對於李建智基於勝選考量之下宣布退選，黨部給予尊重。針對懸缺立委人選，會儘速徵詢合適人選並召開提名小組委員會討論後，在對外宣布。

另外有謠傳前縣長吳俊立可能投入立委選舉，其胞妹擔任國民黨台東縣黨部主委的吳秀華表示，「從不考慮！」

(中時 )