美國當地時間24日，明尼亞波利警方發佈了劉強東涉嫌性侵案的證據，149頁的檔案中，內容包括對劉強東及其他當事人和目擊者訪問的筆錄，記錄顯示是女方主動邀請劉強東去她新搬的公寓，並且兩人曾在車內激吻，回到公寓後還同洗鴛鴦浴、做愛後熟睡數小時。顯示女方控告劉強東性侵涉嫌誣告。

《北美留學生日報》報導，明尼蘇達州警方公佈的檔案內容包括：

1. 劉靜堯男性友人8月30日撥打911報案的電話錄音文字檔；

2. 劉強東去年9月10日接受警方問話的電話錄音；

3. 劉強東進入女方公寓及在明大商學院內遭逮捕的照片；

4. 女學生與當時人在中國的好友、男友等人的短信對話；

5. 案發當日餐館、公寓的高清版監視影片；

6. 警方的全案報告。

2018年8月，北京電商網站京東的創始人劉強東被指控和一名明尼蘇達大學的女學生參加一場聚餐後，在女生的公寓性侵了她。之後，劉強東被無罪釋放，而劉強東本人否認了這一指控，稱這是一項虛假指控。

明尼亞波利警察局公佈了911報警記錄、受害者在被控性侵後發送的短信、監控錄像和兩人在事發當晚在一起的照片，以及劉女接受警方採訪的音頻。

事件發生後，從受害者發送的短信中，警方得知，她不願報警的原因，是因為擔心自己面臨的潛在後果。

她給男朋友發信息，寫道：「我的家人養不起我」，「你無法保護我」，「我正在戰略性地思考如何在明天逃走。」「我是被迫的」她寫道。「劉強東在車裡開始騷擾我，然後我求他別這麼做。」她還寫道：「昨天（事發當天）我被他按得死死的，想逃都逃不了。」

在給朋友發出的信息中，她寫道：「請你保證不要告訴任何人，我只想讓你知道，我是被迫跟劉強東發生關係的。」在其中一條信息中，受害人說她在劉強東的車裡「醉得一塌糊塗」，但是，當她和卡爾森管理學院的一名工作人員一起接受警方電話採訪時，受害人說她「被下了藥」。受害人說，劉強東在車裡試圖脫下她的衣服，說她「很害怕」，她告訴他「我不想這麼做」。

最後，受害者朋友打電話報警，劉被趕到的警察拘留。即使在當時，這位朋友也不願向警察透露自己的真實姓名。當被問及他是否知道強姦嫌疑人是誰時，他說：「我知道，但是，呃，她不想讓我告訴你們。」

當警察出現時，受害者也很驚訝，因為她曾告訴朋友不要報警。警察趕到時發現劉身穿t恤，但腰部以下赤裸。

在警方和劉強東的一段錄音採訪中，劉強東說，指控他的受害者當時坐在餐館的左邊，而且，她為劉強東倒了酒。大約3小時後，餐館要打烊了，受害者邀請劉強東去她的公寓。監控畫面顯示，劉強東、受害人以及劉強東秘書一起出現在公寓，劉強東和受害人前往受害人房間時，而秘書待在一樓。

當他們進入公寓時，劉強東說，進房間時，受害者還因為房間的混亂不堪道歉。劉強東說，受害者曾建議他洗個澡，「所以我們都去了衛生間，她幫我清洗身體。」等受害人洗完澡後，他們上床睡覺，「我們互相親吻，互相觸摸，然後做愛。」劉強東說，受害人並沒有表現出強烈的反抗，實際上，她還非常享受。他說：「非常非常清楚」，「很明顯」，「她想和我做愛。」

劉強東醒了幾個小時後，她仍然赤身裸體，只是在用手機發簡訊。然後他們談了大約20分鐘，這時警察來了。雖然檢方決定不起訴劉強東，但受害人在4月份對劉強東提起了訴訟，這起民事訴訟預計9月11日開庭審理。

劉強東律師回應原文如下：「日前警方公佈的證據再次證實從一開始劉強東先生就是無辜的。警方的書面報告與監控錄像都否認了不實報道與廣為流傳的不實傳言，這些證據也與亨內平縣檢察官辦公室不起訴我當事人的決定一致。劉強東先生十分感謝司法部門在調查此案過程中所付出的努力。」

(中時 )