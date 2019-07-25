邱國正上任國安局長 望外界多鼓舞 11:242019/07/25 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 邱國正（圖）。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 退輔會主委"邱國正"接任國安局長，上任原因為何?是否因曾助攻蔡?今天是為【整頓國安】對外說明..? 總統蔡英文出訪卻出線驚天弊案，國安局長彭勝竹請辭獲准，由退輔會主委邱國正接任。邱國正今出面開記者會，對在場記者說，請各位多幫忙，也給我們鼓舞。他說，大部份人都是很敬業的， 還是要給他們肯定。並說，依照他的經驗，沒有不聽話的同仁，但有不講話的幹部。 (中時電子報) #邱國正 #國安 #局長 #國安局長 #私菸 也許您會感興趣 推薦閱讀 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 16:512019/07/23 生活 國安隨扈私菸案 林佳龍：證據到哪究責到哪 12:432019/07/24 社會 邱國正任國安局長 曾助蔡英文推動年改 14:302019/07/24 政治 莊立平：私菸國安風暴 不能只拿軍人祭旗 14:272019/07/24 政治 查辦隨扈私菸案 蔡清祥：沒有「辦大哥」問題 16:412019/07/24 社會 「兩皮將軍」邱國正硬中帶軟 倍受重用 16:352019/07/24 政治 隨扈私菸案 法務部長蔡清祥說話了 17:032019/07/24 社會 私菸風暴推馬英九 妖西嗆蔡英文：那投妳幹嘛？ 20:192019/07/24 政治 專機私菸疑點 華航明對外說明 21:202019/07/24 生活 特勤華航串通運私菸 王國材：2014以來總統專機都有 21:432019/07/24 生活 政治熱門新聞 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 美麗島北市總統民調出爐 網喊：蔡英文穩了！ - 政治 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 洪孟楷轟綠營弊案還要消費馬英九多久？網友神回 - 政治 國民黨控：陳菊辦公室也涉私菸案！ - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。