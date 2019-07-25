退輔會主委"邱國正"接任國安局長，上任原因為何?是否因曾助攻蔡?今天是為【整頓國安】對外說明..?

總統蔡英文出訪卻出線驚天弊案，國安局長彭勝竹請辭獲准，由退輔會主委邱國正接任。邱國正今出面開記者會，對在場記者說，請各位多幫忙，也給我們鼓舞。他說，大部份人都是很敬業的， 還是要給他們肯定。並說，依照他的經驗，沒有不聽話的同仁，但有不講話的幹部。

(中時電子報)