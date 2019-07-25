明星賽後的紅雀勢不可擋，25日對戰海盜的比賽中，第2局敲出8支長打、包含3發全壘打，一口氣攻下9分大局奠定勝基，而單局8支長打更是平大聯盟紀錄。除此之外狄揚(Paul DeJong)上演生涯首次3響炮，紅雀全場狂敲15安、含6發全壘打，以14比8取得勝利，近13場比賽拿下10勝。

紅雀隨著天氣炎熱、棒子也跟著火燙，第2局0比2落後的情況下，狄揚敲出2分炮追平，接著隊友連續2支二壘安打超前比分，新秀捕手克尼茲納(Andrew Knizner)第一球就出棒，補上一發2分炮同時為他的生涯首轟，將比分拉開至5比2，

紅雀攻勢還沒停歇，海盜先發投手萊爾斯(Jordan Lyles)在暫停後雖然送出一次三振，不過接下來丟出保送、二壘安打，猛將戈史密德(Paul Goldschmidt)敲單局第3支全壘打，海盜趕緊換投還是無法止血，連續2支二壘安打讓紅雀將比分拉開至9比2，單局8支長打平大離盟紀錄，上一次是紅雀自己在2012年完成。

包含狄揚生涯首次3響炮在內，紅雀全隊狂轟6發全壘打，雖然海盜也擊出11支安打表現不俗，不過得分效率比不過紅雀，最終紅雀就以14比8大勝，這也是紅雀近6場比賽第2度單局攻下9分以上，甚至紅雀去年沒有任何一場辦到。明星賽後紅雀近13場比賽拿下10勝，表現勢如破竹。

(中時電子報)