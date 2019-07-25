陳菊辦公室：不實報導及網友轉傳已準備提告 11:342019/07/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統（右），總統府前秘書長陳菊（中）。（資料照/鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特勤人員大量採購免稅菸醜聞，總統府秘書長陳菊辦公室今聲明表示，昨日網路謠傳特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中高雄市議員藍健菖議員為吳員，完全是無中生有的造謠抹黑，本辦已報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳，以免觸法。 此外，國民黨團記者會惡意指控陳菊辦公室涉入此案，此為造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。 (中時 ) #陳菊 #辦公室 #人員 #抹黑 #特勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 菊市府轟韓為選總統良心何在？孫大千提質疑 09:182019/07/21 政治 通過豪雨大考驗 高雄新鋪路零瑕疵 04:102019/07/22 政治要聞 韓赴晚宴17分鐘挨轟 昔菊強颱肆虐睡覺、高歌 10:172019/07/22 政治 獨家》隨扈走私案 國安會秘書長李大維辦公室也團購 22:102019/07/22 社會 自訴張友驊誹謗 陳菊可有條件和解 16:362019/07/23 社會 台中州廳古蹟修復 都發局辦公室搬遷 19:382019/07/23 政治 怪獸侍衛室獨大 國安特勤無法管 11:122019/07/24 社會 陳菊不用下台嗎 04:102019/07/25 時論廣場 國民黨控：陳菊辦公室也涉私菸案！ 10:292019/07/25 政治 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 10:432019/07/25 政治 政治熱門新聞 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 - 政治 美麗島北市總統民調出爐 網喊：蔡英文穩了！ - 政治 走私菸燒到陳菊 他曝：要小英的命 - 政治 私菸案登上國際媒體 他譏：厲害了 蔡總統！ - 政治 洪孟楷轟綠營弊案還要消費馬英九多久？網友神回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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