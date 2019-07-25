特勤人員大量採購免稅菸醜聞，總統府秘書長陳菊辦公室今聲明表示，昨日網路謠傳特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中高雄市議員藍健菖議員為吳員，完全是無中生有的造謠抹黑，本辦已報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳，以免觸法。

此外，國民黨團記者會惡意指控陳菊辦公室涉入此案，此為造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。

(中時 )