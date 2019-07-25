◎扯謊跳針帶風向 華航危機處理瞎爆

私菸案火燒到華航高層，危機似乎愈處理愈糟。整理華航危機處理模式，第一天是火速切割，為護主胡說八道，被轟爆後只能噤聲，避免愈講愈糟，如今進入新一波「帶風向」階段，企圖影響輿論，有沒有效不知道，但危機處理能力顯然不及格。

◎國民黨控：陳菊辦公室也涉私菸案

私菸案越演越烈，國民黨團總召曾銘宗今天表示，必須要定調「這不是國安局走私香菸，而是總統府走私香菸」，此次涉案的主體不是國安局，而是總統府，從團購、相關文書、車隊安排都是總統府跟侍衛室所為，因此，國民黨立院黨團要求蔡英文總統必須道歉，總統府秘書長陳菊必須下台。

◎散裝食品防腐劑過量？專家給建議

許多消費者喜愛至傳統市場購買散裝食品，但傳統市場通常在常溫下販售，為了延長保存時間，部分不肖業者會違法添加殺菌劑或防腐劑，消基會在今年3月至4月時抽驗全台各地80件米麵類製品，其中有11件有過量添加或違法添加防腐劑，如果食用過多防腐劑會有胃痛、反胃或嘔吐等症狀，專家建議，消費者可以在烹煮前先用溫水浸泡5至10分鐘再煮食。

◎新北勞工局員工持刀 企圖砍副局長

新北市勞工局就業服務處女員工，涉嫌25日上午8時許到新北市府勞工局辦公室電梯外埋伏，見副局長吳仁煜走出電梯，竟拿出預藏西瓜刀企圖朝吳追砍，附近同仁見狀，上前向她勸說要她別做傻事，她才放下西瓜刀，幸無人受傷；警方獲報已介入追查，詳細事發原因待警方進一步釐清。

(中時電子報)