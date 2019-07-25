立委黃國昌25日指出除了國安特勤走私9800條菸品之外，還有華航內部員工「訂購商品」。（姚志平攝）

國安局特勤走私菸品案情延燒，時代力量立委黃國昌今天再爆料，指國安特勤藉總統出訪走私9800條菸品外，還有華航內部員工「訂購商品」，要求華航出面說明。至於傳出華航懲處名單，黃國昌痛批，華航是在斷尾求生嗎？行政調查報告、菸的名單在哪裡？趕快交出來。

黃國昌指出，私菸案至今仍有很重要證據該處理，到現在都還沒處理，他尊重檢調單位，但「偵查不公開絕對不是違法濫權的遮羞布」，既然是行政調查，哪有什麼不能調查的道理。

黃國昌說，昨天他親自到台北關只發現9000多條菸，其他違法的東西沒看到，這些東西到底在哪裡？他合理推斷可能在貨車上，但也找不到貨車，華航內部員工「訂購商品」到底在哪裡？

至於5輛貨車下落至今下落不明，黃國昌痛批，連犯罪的貨車開到哪都不知道，如果沒有被檢調查扣下來，現在會在哪，華航應該站出來講清楚。

黃國昌強調，調查前後都有發文給總統府，他們的答覆是不方便提供、不便回覆，既然公開發文去府方不回答，要這樣百般阻擾，他會盡他的可能查到底。

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(中時 )