華航包庇走私免稅菸品風波擴大，繼懲處層級停留在空品部副總經理邱彰信，今早華膳總經理安隆祺發出聲明，自願扛責。熟悉內情人士透露，華航現在作法就是力保董事長謝世謙跟資深副總羅雅美，採擠牙膏的作法，用時間換取空間。

安隆祺在給員工的公開信提到，這次國安團購免稅品，華膳員工是循以往的保密作業方式處理，圓滿達成任務，他說他是專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務的員工無涉，作為「犧牲打」第一棒的用意明確。

內情人士透露，華航過去兩天都在做「完美切割」，把責任推空品、推華膳，就是跟兩高層無涉。果不其然，懲處名單輕輕放下，只以督導不周記了空品部一位副總、兩位協理過，現在輪到華膳總經理，謝世謙、羅雅美反而什麼事情都沒有。

據了解，在華航高層做出「切割」邱彰信的決定後，謝世謙就緊抓羅雅美，希望羅雅美向府方求情，能夠全身而退。策略上也採取「以時間換取空間」，先透過不痛不癢的懲處拉長戰線，轉移各方焦點，如此一來才有機會脫罪。

值得注意的是，由於華航此次涉及圖利、偽造文書兩大重罪，誰來擔罪成為焦點。據了解，可能背黑鍋的是剛到空品部的黃川禎，他剛到任就負責專機免稅品訂購，其實就是援例辦理，工作也算認真，但如今卻被指為「應負責的相關單位人員」。

華航員工透露，事情爆發後，黃川禎就知道可能逃不掉，告知同事內心的擔憂，壓力大到哭出來，如今被檢警約談，陷入不知道要不要供出更高層的為難，加上協助國安局官員走私香菸算是重罪，很擔心「進去就出不來了」。

華膳空廚總經理安隆祺聲明。（讀者提供）

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(中時 )