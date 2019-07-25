私菸案上午開始大約談 新北調查處傾巢出動 11:412019/07/25 中時 葉德正 、 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局官員「吳宗憲」涉嫌利用總統出訪專機，走私香菸回台，調查局新北市調查處上午展開大約談。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局私菸案，調查局新北市調查處24日約談華航空品處小組長黃川禎，今上午10時40分許，新北市調處調查官再分搭5輛車出發，預料已展開新一波搜索約談行動。 總統蔡英文日前結束「自由民主永續」之旅，返國後爆發國安局少校吳宗憲、張恒嘉涉嫌涉利用總統出訪通關禮遇，夾帶近萬條「團購」私菸，吳、張23日訊後被台北地檢署認定有勾串及滅證之虞並涉犯重罪，聲押獲准。 國安局今也透過新聞稿提出3點說明，除強調面對此案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦，並表示已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則。 (中時 ) #國安局 #新北 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安局官員疑涉走私菸品 市調處約詢7人將送桃園地檢署 21:022019/07/22 社會 隨扈夾私菸案 北檢天下第一組偵辦 22:482019/07/22 社會 扯!9800條菸人贓俱獲 小英拚外交 國安局拚走私 04:102019/07/23 政治要聞 新北住宅補貼 開放線上申請 04:102019/07/23 地方新聞 藥癮孕婦醫療支持 新北補助4萬元 04:102019/07/23 地方新聞 國安局走私菸 綠委：這條最重無期徒刑 09:212019/07/23 政治 葉毓蘭批國安局：手法如跨國走私販毒集團 09:212019/07/23 政治 國安局官員走私菸品 侯：有辱國風 11:182019/07/23 政治 驚！查隨扈私菸案小英上任即開始 檢已掌握買菸人 17:242019/07/23 社會 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 16:512019/07/23 生活 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 尪與閨蜜從客廳戰到臥室 人妻出招讓他乖乖吐錢 - 社會 李婉鈺告妨害名譽 館長：她先罵我我罵回去 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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