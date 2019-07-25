國安局私菸案，調查局新北市調查處24日約談華航空品處小組長黃川禎，今上午10時40分許，新北市調處調查官再分搭5輛車出發，預料已展開新一波搜索約談行動。

總統蔡英文日前結束「自由民主永續」之旅，返國後爆發國安局少校吳宗憲、張恒嘉涉嫌涉利用總統出訪通關禮遇，夾帶近萬條「團購」私菸，吳、張23日訊後被台北地檢署認定有勾串及滅證之虞並涉犯重罪，聲押獲准。

國安局今也透過新聞稿提出3點說明，除強調面對此案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦，並表示已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則。

(中時 )