華膳空廚總經理安隆祺聲明。（讀者提供）

國安人員趁總統蔡英文出訪友邦時走私645萬元免稅香菸，經立委踢爆後，華航、華膳空廚都被牽連，紛被檢調調查。華膳空廚總經理安隆祺今天上午對員工發表一聲明表示，這次國安團購免稅品事件，華膳員工以保密作業方式辦理，圓滿達成任務。他身為專業經理人，願承擔一切責任，但並未提及是否請辭。

安隆祺今天對員工發表的聲明，很快在內部傳開。安隆祺一開始即在信中說，華膳空廚聲譽卓著，受命配合國家拚外交，倍感榮耀。每次專機均突破萬難，使命必達。

他接著表示，華膳本為空中餐飲供應商，自2016年11月起，承接華航機上供應品，包括免稅品的倉儲及運補作業，在機場區內另建機供品中心作業。

安隆祺還強調，此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍是循以保密作業方式辦理，圓滿達成任務。他本人身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務之員工無關。

最後，他說，華膳聲譽受損，期待全體員工及工會共同努力重建。

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(中時電子報)