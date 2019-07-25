【#LIVE】私菸風暴無法擋 蔡英文將如何面對？

總統蔡英文出訪回國爆出國安特勤走私9800條菸，總統蔡英文11:30出面開記者會，對於私菸案，她說已下令各單位配合，要求新任國安局長邱國正一周內提出完整的報告。

特勤人員大量走失香菸醜聞，蔡英文總統今首度出面說明；蔡英文強調，「我難以忍受」；「我已請新任國安局長邱國正就此事件檢討，一周內提報告給我。」

此外，總統說，這次出訪長達十二天，有史以來最長出訪，成果相當豐碩，第一線外接人員非常辛苦，使得第一線外接成果跟努力被失焦及掩蓋，「我要表達歉意，外交人員表現非常好，社會要給肯定。」

總統表示，此事件顯然是長期累積陋習，看到國家管理體制及管理鬆散，「我難以接受，我已下令所有單位都要配合司法機關辦理。」

對於私菸案，蔡英文強調，希望司法機關徹底清查，各單位都配合司法單位。

蔡英文澄清，總統官邸不是發貨中心。記者詢問總統府派出5輛車輛運菸?蔡英文說，派車的事情是侍衛室統一調度車輛，因為總統班機到達後，大家都要回台北，車輛需求很大。

(中時電子報)