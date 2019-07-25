西濱台61線彰化線西路段南下169K今天早上9點40分左右，發生大貨車衝撞施工工程車意外，彰化消防局出動救援，1人當場沒有呼吸心跳，經搶救後又恢復生命跡像，另6人分受輕重傷，分別送往童綜合醫院、彰濱秀傳醫院、鹿基與彰基搶救。

目前南下全線封路中，而北上路段也全面進行管制，要求所有車輛提前從線西交流道匝道口下，但因和美分局交通錐數量不足，北上路段僅一名員警在交流道口疏導車流，現北上南下匝道口秩序亂成一團，交通大打結。

初步了解，一輛滿載冬瓜、載重約11噸的貨車，上午行經該路段時，不知何故直接衝撞現場施工單位的防撞車，接著再波及另外2部工程車，其中一輛車噴飛到對向北上車道。

其中一名施工人員遭受強烈衝撞，當場沒有生命跡象，救護車將他送往童綜合醫院急救後恢復生命跡象，現場車道堆滿掉落物，一片狼藉，和美警方到場處理中，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

(中時 )