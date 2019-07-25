有癌王之稱的胰臟癌實在難以提早發現，究竟胰臟癌出現之前，身體會有什麼變化？肝膽腸胃科醫師錢政弘在臉書分享，美國學者在今年5月提出了一個新理論，描述胰臟癌出現前，身體會歷經三個時期的變化。

錢政弘提到，他有一名門診病患的姊姊在發現胰臟癌前後不到三個月的時間就離世，因此想知道要如何更早發現胰臟有癌變？而美國的學者今年5月就提出新的理論，「胰臟癌出現之前」身體會有3階段變化。

胰臟癌出現前身體3階段變化：

1.第一階段：診斷前30至18個月，這時高血糖會先出現，甚至在診斷前3年血糖就會升高，但這時身體組織方面還看不出有什麼變化。

2.第二階段：胰臟癌診斷前18至6個月，這時血糖會繼續上升，而血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）會下降，體重、皮下脂肪會減少；內臟脂肪、肌肉量則維持不變，高密度膽固醇也沒有變化。

3.第三階段：胰臟癌診斷前6至0個月，到了這個階段絕大多數的人都有高血糖，而血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量皆會減少，整個人會明顯消瘦。

錢政弘繼續補充，學者推測在胰臟癌診斷前1.5年，就會出現體溫增加和脂肪棕化，就是脂肪細胞會被燃燒消耗掉，這是因為胰臟癌細胞造成皮下脂肪特定蛋白質表現異常所致，所以肥肉消失別太高興。

錢政弘強調，胰臟癌確實不易發現，若是血糖、體溫因不明原因持續上升，但血脂肪、皮下脂肪和肌肉卻逐漸減少，就要當心可能胰臟出問題。

(中時電子報)