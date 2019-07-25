董姓資深地勤督導傳出是綠權貴親信，踢爆後急關臉書。(翻攝中天新聞)

國安局走私菸風暴越演越烈，不只涉及國安局高層人員，吳宗憲繳交的50人名單中，爆出有董姓及黃姓2名女子非國安單位人員，卻各自花10多萬元團購大量免稅品，其中董姓女子為華航資深地勤督導，更傳出是綠權貴親信，身分被起底後，她也立刻關閉臉書。

據《中天新聞》報導，該名董姓女子，在華航任職超過20年的資深地勤督導，從臉書照片可見散發成熟韻味是名美魔女，這次跟著總統專機，與另一名黃姓女子一同團購大量的化妝品、保養品、飾品等免稅商品，各自消費了10多萬元，不僅如此，更傳出董姓督導是資深副總羅雅美親信，身分被起底後，她也立刻關閉臉書。

前空服員表示，依規定內勤及地勤人員，皆不可利用職務之便購買免稅品，因為他們並無出關，而董姓女子非國安單位人員，也沒搭專機跟總統出訪，卻搭便車大肆團購，據了解，除了可免稅外還能再打八折；有內部人員爆料，對董姓督導平日的行事風格，不予置評。

中天新聞

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