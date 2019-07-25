新竹馬偕醫院在25、26日舉辦「偕」愛分享市集活動。（院方提供）

響應公益，新竹馬偕醫院在25、26日舉辦「偕」愛分享市集活動，由醫院同仁提供物資販售，志工們準備豐富的美食佳餚。社會服務課課長蔡幸芬表示，這兩天愛心販售的成果將全部捐入本院社會服務醫療基金，盼能拋磚引玉，讓愛心傳遍各角落。

新竹馬偕醫院舉辦二手市集活動邁入16年，每年院內員工及志工都發揮「愛人如已、關懷弱勢」的馬偕精神，有錢的出錢、有力的出力。今年有員工自製咖啡凍、紅茶凍於現場販售。志工們特別準備了各式滷味來幫忙拉抬聲勢，不僅餵飽民眾的胃，也幫忙增添社服基金收入。

課長蔡幸芬說，社會服務課除了做志工管理、專業服務、協辦病友團體等，更幫助醫院內弱勢病患。

她感性說：「我們很難想像，社會上還是有一群人因為沒有錢就醫，因此延誤病情的最佳治療期；或是病患在病情末期有許多心願，如果沒有家人在身邊，社工也會結合社會資源來協助完成他們最後的心願。」

今年「偕」愛分享市集活動將於7月25至26日在本院一樓大廳舉辦，時間從上午9點至下午2點，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )