2020總統大選除了韓國瑜是高雄市長，躍躍欲試的柯文哲也是現任台北市長，一旦投入參選，若韓、柯有人當選的話，都會產生市長補選問題。最新民調顯示，若高雄市長補選，去年落選的行政院副院長陳其邁將獲得高雄市民47.3％支持；至於台北市民則有34.8％支持去年落選的丁守中，其次台北市民則有23.9％支持立委蔣萬安轉戰台北市長。

「品觀點民調中心」今發布最新民調，總統大選若是韓、蔡對決，韓國瑜支持度為37.2％，贏過蔡英文的34.5％，兩人差距僅2.7個百分點；但若是韓、柯、蔡「三腳督」，韓以33.3％支持度最高，蔡以26.2％居次，而柯會獲得21.7％，顯示柯參選將擴大韓、蔡差距。

如果是北、高市長選上總統，勢必面臨直轄市長補選問題。民調顯示，高雄市民支持度部分，依序為陳其邁的47.3％、李四川的24.6％、許淑華的8.4％、李佳芬的2.1；台北市民的支持度，則依序有丁守中34.8％、蔣萬安23.9％、高嘉瑜16.6％、徐國勇2.3％等。

民調顯示，柯文哲近來砲轟民進黨「蔡英文沒把總統做好，才導致韓流出現」的說法，有49％民眾支持，但有38.3％不認同；民進黨副秘書長林飛帆稱台灣有很多宗教、反同團體已被大陸紅色滲透，民調也顯示有55.5％民眾不認同。

由於高雄上週豪雨多處傳出積水災情，外界批評韓國瑜治水破功。但民調也顯示，僅有39.1％的高雄市民認同破功，但有54.7％民眾不同意這說法。

本次民調由「品觀點民調中心」進行，調查期間由7月22至23日，並採市話調查，有效樣本達1099份，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.96個百分點。

(中時 )