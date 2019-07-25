Lulu抓包陳漢典緊盯她超兇上圍。(圖／翻攝自IG)

Lulu（黃路梓茵）個性活潑自然又風趣幽默，多才多藝的她，在主持、唱歌等領域都有好表現，近日她在錄影前，特地穿上時下最夯的「真理褲」搭細肩帶條紋背心，在鏡頭前晃奶熱舞，她還開玩笑PO出陳漢典直盯照，虧他「最後還是起了色心啊」，引來陳漢典無奈回「不用po啦～沒有人會相信」，兩人逗趣互動笑翻網友。

Lulu穿上真理褲搭細肩帶條紋背心開心熱舞，「波波陷阱妹跟大舅媽一起熱舞！Show time！」只見她不斷晃奶，還自摸胸部，期間不但特寫豐滿上圍，腿抬起更隱約滑出屁股蛋，跳到一半男扮女裝的陳漢典也加入飆舞，兩人超鬧舞蹈讓網友笑翻。

她也笑說「波波今天剛好漲奶，把握時機跳熱舞，真理褲陷阱妹必備」，而她的傲人雙峰也成為網友眾人關注亮點，她也PO出真相，原來是塞了超厚胸墊，才製造出來的超兇效果，她更PO出身後陳漢典朝她望去的照片，開玩笑稱「漢典最後還是起了色心啊...果然還是太嫩了」，引來陳漢典無奈回「不用po啦～沒有人會相信，當耳邊風」。

(中時電子報)