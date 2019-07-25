「保庇天后」藝人王彩樺罹患C型肝炎20年，今年接受C肝全口服新藥而治癒長年困擾的肝病，談到病毒離身不禁哽咽落淚，治好肝病讓她變美、更有自信，因而化身保肝衛教大使，向社會大眾分享成功根治C肝的心路歷程。

王彩樺在20年前的健檢時，發現罹患C型肝炎，她說，當下聽到這個消息猶如晴天霹靂！回想致病原因可能是小時候身體不好，常看診打針，也有可能以前心情不佳常藉由穿耳洞紓壓情緒，或許因此感染C肝。

她曾經想要積極治療，可是早期干擾素合併雷巴威林的傳統療法副作用大，擔心影響事業與家庭生活，所以讓她躊躇不前，只好每年定期追蹤肝功能指數、胎兒蛋白指數與腹部超音波檢查。

王彩樺說，身體有了C肝雖然不會不舒服，但是病毒一直在體內，內心像懸著一塊石頭，直到今年初得知健保全面開放C肝全口服新藥，於是在1月起接受8週治療，治療過程完全沒有不舒服的感覺，演戲時「該哭就哭、該笑就笑」，完全正常演出。

接受新藥治療結束後經過3個月的追蹤，7月初，王彩樺確認體內無病毒，她講到體內沒有病毒時，不禁落淚，她說，那是一種莫名的感動，如今拿到病毒的「畢業證書」，王彩樺形容自己變美、變正，變更有自信。

近期忙於出演「再會吧！北投」音樂劇的王彩樺表示，接受C肝全口服新藥治療期間，不但沒影響工作，也不影響家庭生活，成功根治C型肝炎，就像被撕掉疾病標籤一樣獲得重生，她可以喊出「再會吧！C肝」，真的非常開心。

多年前接觸肝基會，力助王彩樺治好肝病，因而成了肝基會終身志工，在全台鄉鎮表演時不忘呼籲鄉親定期肝炎篩檢顧好健康。肝基會執行長楊培銘指出，消滅肝病最大挑戰在於如何把所有C肝患者都找出來接受治療，有賴地方、中央與非營利組織繼續努力。

(中時 )