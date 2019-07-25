國防部今（25）日表示，美軍作戰艦一艘自我國西南海域由南向北航經臺灣海峽。

國防部指出，美艦經臺灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。

美艦今年每月月底都經過台海，而且是雙艦，上個月沒經過，這次經過是單艦，是今年第一次派單艦。

(中時 )