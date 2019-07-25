美艦又經過台海了 12:032019/07/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（25）日表示，美軍作戰艦一艘自我國西南海域由南向北航經臺灣海峽。 國防部指出，美艦經臺灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。 美艦今年每月月底都經過台海，而且是雙艦，上個月沒經過，這次經過是單艦，是今年第一次派單艦。 (中時 ) #美艦 #臺灣海峽 #臺灣 #海峽 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 丁字褲露胸火辣自拍 國防部懲處女大兵 17:242019/07/22 社會 到大陸，過個收穫滿滿的暑假 ——“2019臺灣教師歷史文化研習營”側記 18:372019/07/22 兩岸 旺旺友聯承保 未洩官兵個資 04:102019/07/24 政治要聞 陸國防部發表《新時代的中國國防》白皮書 10:222019/07/24 軍事 大選前增繞島巡航頻率？陸國防部：搞台獨將不惜一戰 12:292019/07/24 兩岸 俄稱設備失靈侵領空 南韓：不可能 16:092019/07/24 軍事 駐港部隊是否介入香港 陸國防部稱依駐軍法規定 23:302019/07/24 兩岸 艾斯培 真除美國防長 04:102019/07/25 國際大事 不甩陸對台動武說 美艦穿越台海 08:212019/07/25 軍事 美神盾艦週三通過台海 國防部：全程掌控 08:532019/07/25 軍事 軍事熱門新聞 部署對台一線 陸作戰旅殲-20首曝光 - 軍事 殲20將有新隱形衣 陸新技術要超越美F22,F35 - 軍事 不甩陸對台動武說 美艦穿越台海 - 軍事 阿根廷選擇韓國FA-50戰機 - 軍事 F-16V飛得太猛 水平尾翼受損 所幸安全降落 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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