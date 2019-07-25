本報昨晚接獲爆料指稱，總統官邸永和寓所昨天傍晚被搜索，昨晚本報求證總統府，未獲回應。蔡英文總統今被問到此事也證實，昨天是有檢察官到特勤人員職務宿舍去取資料跟文件。

總統府今早證實，北檢昨晚在總統府政風人員協助下，前往特勤人員的職務宿舍，取得遭聲押的國安局警衛官吳宗憲、張恆嘉等人的物品，做為協助檢方的偵辦行動。雖然府方未說明，特勤人員職務宿舍在官邸圍牆內或外，但熟識者都知道，宿舍就在官邸內。

被問到昨天傍晚特勤人員宿舍搜查，官邸淪為發貨中心？總統先嘆一口氣「唉」；她說，這言之太過，我已經下令各單位都要配合司法調查，昨天是有檢察官到特勤人員職務宿舍去取資料跟文件。

特勤人員大量走失香菸醜聞，蔡英文總統今首度出面說明；被問到是否與華航人事鬥爭有關？蔡英文說，人事跟這事件必然事件沒有相關關係，所以聚焦事件調查。

總統強調，第一時間她已做了人事檢討等，邱國正治軍非常嚴謹，長於領導統御，擅長溝通，對於相關整頓工作都能夠勝任，「我已請他就此事件檢討，一周內提報告給我。」

蔡英文說，「我再重複一遍，這事件希望司法機關徹底清查，各單位都配合機關調查。」

被問到，總統府派運菸的五輛車，大總管陳菊知道這件事嗎？陳菊秘書長要不要下台？總統說，「先把事情搞清楚嘛」，派車的事情是侍衛室統一調度，總統府國安局，總統專機到了，大家都要下飛機回到台北，車輛的需求很大，這是侍衛室統一調度。

她說，至於陳秘書長辦公室的指控，剛剛已經澄清了，覺得這個事件還是要嚴肅以對，查清楚長期累積的問題，將來不要讓他再發生，在野黨也不需要在這件事情上面含沙射影。

被問到侍衛長換代理人，國安管不到特勤、特勤管不到侍衛室？她說，特勤人員雖然過去有些需要被檢討的事情，但整體來講，還是一個訓練很好的一群專業人員。她已經下令給新任的國安局長，就特勤人員管理部分，特勤人員的紀律問題要通盤了解，一周內提報告。

(中時 )