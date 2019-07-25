閨蜜真的是最難防備的親密敵人？！一名人妻隨老公到美國定居，在華人圈結交了一位閨蜜，誰知閨蜜竟爬上老公的床，這名人妻冷靜地跨海找律師幫忙，使出連環計，先錄下2人偷情畫面做為證據，再想辦法讓他們一起回台灣，最後在律師面前大攤牌，老公乖乖簽下離婚協議、付出高額贍養費，人妻更怒嗆閨蜜小三：「我不要的垃圾，你撿去儘管用吧」。

律師李怡貞在節目《女人我最大》分享一個在國外發生婚外情的案例。據tvbs報導，這名當事人婚前是一個女強人，婚後與丈夫搬去美國，結交一群同是從台灣到美國的朋友，並和其中一位人妻成為了閨密。不久人妻察覺不對勁，不苟言笑的老公竟會主動幫閨密夾飯菜，她冷靜越洋找李怡貞律師諮詢，李律師幫她想出連環計。

首先，人妻安排一段旅行，出發前在客廳和主臥房裝錄音、錄影器材，回來後果然發現閨密與老公從客廳大戰到臥室的偷情影片。

由於在台灣以外地區通姦沒有刑責，在李律師建議下，人妻藉口有事要回台灣，把老公與閨蜜一起「騙」回台，然後將兩人帶到律師事務所攤牌，老公看到偷情影片無話可說，乖乖簽下離婚協議並付出高額贍養費，而人妻更怒嗆閨蜜小三：「我不要的垃圾，你撿去僅管用吧」。

(中時電子報)