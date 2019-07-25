此刻在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽屢傳佳績，現年19歲的匈牙利小將米拉克（Kristof Milak）在男子200公尺蝶式決賽以1分50秒73的成績改寫了美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）保持10年之久的1分51秒51的世界紀錄。
兩年前布達佩斯世界錦標賽，初出茅廬的米拉克就在男子100公尺蝶式以50秒77奪得銅牌，刷新了世青紀錄；去年歐洲錦標賽米拉克以1分52秒79摘下男子200公尺蝶式金牌，而且還改寫了大會紀錄。
米拉克在這次世錦賽前50公尺落後南非名將克洛斯（Chad le Clos），隨後開始加足馬力，游完前100公尺52秒88成績，最終以1分50秒73奪金，打破塵封10年之久的世界紀錄。
米拉克在確定摘金以及破了世界紀錄之後高舉雙手享受著屬於自己的光榮時刻，因為當年菲爾普斯在稱霸泳壇的時候正是「鯊魚裝」盛行的年代，如今米拉克憑藉著自己的實力將世界紀錄推進了0.79秒，這是一項多麼難得且不可思議的紀錄啊！
(中時電子報)
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