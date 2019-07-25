2020立委選舉，民進黨與時代力量競合關係備受專注，民進黨主席卓榮泰昨強調泛綠陣營跨黨合作有進展，但時力黨主席邱顯智今表示，第1階段還是先提人選，照自己的步驟及選戰目標規畫；至於雙方是否仍有合作空間，時力發言人李兆立說，雙方應該針對價值理念公開對談，先前有發出邀請，但民進黨沒有答覆。

時力黨中央今公布新北市第一選區（淡水、八里、泰山、林口、三芝、石門）將提名律師張衞航參選，挑戰民進黨現任立委呂孫綾，國民黨則提名洪孟楷；對於不少選區與民進黨重疊，綠營支持者擔憂時力提人選恐分散票源。

對於與民進黨是否保有合作空間，邱顯智表示，第1階段就是把候選人提出來，如果選區有相同價值理念的候選人都可以談，但重點是要先進行居住正義、司法改革等議題對談，確定價值理念是否相同。

李兆立說，要合作要先提出共同價值，7月1日有送對談邀請函到民進黨中央，民進黨發言人周江杰也說有收到邀請函，但至今沒有下文。至於雙方對談後如果理念相同，是否願意與民進黨提名人選進行2階段民調，李兆立說，不排除任何合作可能，前提是要先談話再談政黨合作。

此外，邱顯智也透露，黨內正在思考宜蘭、板橋西區、嘉義市等地推出候選人，邱顯智特別提到宜蘭，現任民進黨立委陳歐珀，去年參選縣長選舉敗給國民黨對手林姿妙，地方評估陳明年選舉再度落敗可能性高，因此正在評估是否提名候選人參選。

(中時 )