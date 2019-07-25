美國職棒大聯盟明星賽後進入下半季賽程，越近季末可說角逐季後資格越形白熱化，本週MLB官網精選11個必看對戰組合，下半週的6個系列賽，運彩達人更看好客隊全數勝出，且在後續詳說分明：

*星期五(7/26)-(A)基襪傳統生死鬥 決定東區誰出線

這個四連戰組合的精采度無須多言！兩隊將在11天內8度交鋒，兩支都曾奪得世界大賽冠軍的傳統強權目標當然擺在殺進十月賽程，紅襪七月戰績10勝6負甚是優質，但同月份更瘋狂的卻還有洋基、印地安人、運動家…紅襪不僅要追近戰績，更至少要拉抬勝場累積，好讓自己在外卡爭奪上站穩腳步。

達人看好：洋基長打猛，大推客不讓

*星期五(7/26)-(B)過半勝率遊騎兵 拚入季後看今朝

一樣是美聯西區的區內對戰，遊騎兵在分區冠軍爭奪上情勢危殆，但至少還有超過五成的勝率當拚搏老本。這個系列賽如果能拉下運動家，不但坐三望二，更大幅提升自己競爭外卡的機率。

達人看好：打擊決勝負，鎖定高比數

*星期六(7/27)-(A)聯盟第一藍衫軍 強闖首都催勝場

自2012年的開季跨區交手後，道奇與國民正是國聯例行賽戰績最佳的兩支勁旅！藍衫軍正尋求團隊連續第七次的分區冠軍，而國民則在外卡追逐集團中奮力前行；兩隊的幕僚也在交易市場大幅尋求牛棚補強，可預見先發投手強勢封鎖是左右勝負關鍵。

達人看好：強投一籮筐，小分隨便買

*星期六(7/27)- (B)費城人強碰王者 十月有無就這把

這個國聯東區內戰前，費城人本月保有8勝8負的戰績內容，而勇士則是穩健地從5場半勝差展開下半季，持續坐穩分區王位，費城人若目標放眼季後，那麼好還要更好必須要能面對強敵取勝。

達人看好：主隊太強勢，可博讓分勝

*星期六(7/27)- (C)酒鬼不該再醉行 猛熊面前當自強

大聯盟少數分區前三名緊咬的組別，本週釀酒人當然想橫掃小熊一舉超車。釀酒人開季至今戰績不俗卻走來顛簸，包含這次三連戰，未來10天當中將6度遭遇小熊，絕對是重新再起的絕佳契機。

達人看好：戰情太緊繃，包牌一分差

*星期六(7/27)- (D)跨區對壘好戲碼 矛盾爭鋒難定論

兩支近10戰都取得8勝的隊伍交手，紅雀主場戰績28勝20負掌握度很高，但太空人作客28勝23負並非省油燈，在上面釀酒人對小熊組合正面廝殺同時，紅雀除了觀虎鬥也必須拿下對戰勝場優勢，才能維持在中區的競爭力。

達人看好：投手要打擊，推場中高賠

以上就是這星期下半週精彩的美國職棒大聯盟對戰組合，有興趣的彩迷也不妨串關投注週六同時間的四個系列賽，來賺取更高額獎金。

(中時電子報)