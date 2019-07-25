「107年度垃圾焚化廠查核評鑑」結果出爐，環保署日前於台東縣舉辦頒獎典禮，由署長張子敬頒發各個獎項。「特優獎」由基隆市廠及嘉義縣鹿草廠奪得，獲「優等獎」者則有台南市永康廠、新北市八里廠、苗栗縣廠、宜蘭縣利澤廠、桃園市廠、台中市烏日廠等6座焚化廠。

台南市城西廠、高雄市仁武廠、彰化縣溪州廠、臺北市木柵廠、屏東縣崁頂廠等5廠，因特別績效獲頒「特別獎」鼓勵。

環保署表示，今年度增加地方環保局貢獻特別獎，桃園市環保局及台南市環保局因持續規劃多元化廢棄物管道，獲「整體規劃獎」。高雄市環保局、基隆市環保局、宜蘭縣環保局、新竹市環保局、苗栗縣環保局、嘉義縣環保局，因協助外縣市處理一般廢棄物達焚化廠年處理量20％，獲「區域合作獎」。

為督導各焚化廠的操作維護，並提升各廠營運效能，環保署自2001年起辦理焚化廠輔導評鑑工作，由最初「技術輔導」逐步轉型為「查核評鑑」，2009年並將環保署對各環保局監督管理情形納入評比，建立三級品管模式。

目前運轉中的大型垃圾焚化廠共24座，即使部分廠開始執行整改工程，各廠在有效管理及積極努力下，去年仍妥善處理644.4萬公噸家戶垃圾及一般事業廢棄物，為近年新高。

而在各廠積極維護保養設備之際，焚化每公噸廢棄物的單位用水量及單位用油量，亦降至0.45公噸及0.52公升，非計劃性停爐時數更是較2017年下降4成。

電力方面，總發電量達33.59億度，售電量達26.58億度，約可提供76萬戶家庭1年用電量，售電所得達49.6億元，平均每公噸垃圾發電量及售電量再創歷史新高，分別達到521度及412度。

此外，為協助提升老舊焚化廠處理效率及垃圾多元化處理，環保署推出《多元化垃圾處理計畫》，已補助高雄市等地方環保局辦理焚化廠升級整備規劃工作，藉由焚化廠整改，能夠維持未來15-20年的垃圾妥善處理。

(中時 )