漢堡公開賽歷史悠久，這項德國最知名的網球大賽創立於1892年，2009年以前是積分高達1000的大師賽層級賽事，每年五月舉辦在法國網球公開賽之前，比較可惜的是2010年開始被ATP降為500分的公開賽並把比賽時間從五月改到七月。

溫網結束之後緊接而來的是備戰美網的硬地季節，漢堡公開賽這項500積分的紅土賽事落在這個時間點顯得有些意外，但千萬不要以為漢堡公開賽會因此而星光黯淡，七月的紅土賽事還是會吸引到許多擅長打泥地的高手把握賺取積分的難得機會！

今年漢堡公開賽從7月22號開始打到7月28號結束，參賽的選手有當今網壇世界排名第4的紅土小王子蒂姆(Dominic Thiem)、第5的德國新星A.茲維列夫(Alexander Zverev)、第10的義大利紅土專家弗格尼尼(Fabio Fognini)還有上週在瑞典公開賽勇奪冠軍的阿根廷好手隆德羅(Juan Ignacio Londero)。

奪冠呼聲最高的當然是今年在巴塞隆納、印地安泉拿到冠軍、法網拿下亞軍的奧地利一哥蒂姆，根據籤表推估他與弗格尼尼很有可能在四強相遇，兩人生涯共有過四次交手，其中3次在紅土全都由蒂姆取得勝利！籤表另外半部是由第二種子茲維列夫領軍，他與蒂姆歷史碰頭7次之多，其中有5次是在紅土球場交手，蒂姆不負紅土小王子的名號獲得了4次對戰的勝利！

(中時電子報)