黃偉哲手持防疫人員自製的樹洞探測器，強調檢查樹洞借助科技設備，事半功倍。(曹婷婷攝)

台南市登革熱疫情嚴峻，市長黃偉哲今天上午視察22日封園的東區巴克禮公園，針對公園常見樹洞及積水點再次巡查，手持防疫人員以釣竿結合手機自製可伸縮長達6、7米「利器」檢查樹洞，由於昨天高雄市長韓國瑜剛爬樹檢查樹洞，被問到怎麼看爬樹？他笑稱，「韓市長體力好、身形輕巧，我比較胖，借助科技設備就好。」但也強調身先士卒也不壞，但他選擇尊重專業，相信專業比較好。

台南市本土登革熱病例目前達15例，其中，第12例及第13例經調查活動史，皆有到東區巴克禮公園活動，第13、14例則屬家庭群聚感染，住家也在公園周遭，黃偉哲為此22日立即下令超前部署積極防疫，執行巴克禮公園預防性封園為期2周，徹底進行孳生源清除及化學防治，避免下一波疫情發生。

黃偉哲今天上午到巴克禮公園巡視，他說，封園期間，巴克禮公園防治作為針對一些有樹洞的地方、草坪凹洞等容易積水地方，因前一陣子下了很多雨，所以希望能把它填平，今天也特別帶來防疫中心研製樹洞探測器，只要把這個伸到這個樹洞，就可以偵測樹上有沒有樹洞或有沒有積水。

另外，環保局也已經用空拍機在一些大樓或平房屋頂檢視有沒有積水，或是水塔蓋子有沒有鬆脫，造成可能養孑孓、養蚊子的地方，黃偉哲說，借助這樣的科技，大家集思廣益，就可以找出很多事半功倍的作法。

他也強調，台南跟高雄已經有一定程度的防疫合作，台南市防疫中心已經派員去列席高雄市防疫會議，兩市之間已有具體合作，重申台南、高雄跟屏東、嘉義這幾個相鄰的南部縣市，一些具體防疫作為能夠互相聯繫都是好事，能夠讓防疫工作做得更好，早日將疫情壓下來。

(中時 )