官邸特勤取證 廉政署長至法部部彙報 12:242019/07/25 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廉政署長上午至法務部彙報政風人員到總統官邸特勤宿舍取證過程（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸，檢察官24日前往官邸附近的警衛大樓宿舍取證，廉政署長鄭銘謙上午到法務部，彙報政風人員陪同取證過程。 據悉，法務部長蔡清祥在檢調發動偵辦國安私菸案的第一時間並未完全掌握，因此對於後績的偵辦，要求完整彙報。 蔡清祥25日上午在前往行政院會前，指示廉政署彙報北檢取證過程，廉政署長鄭銘謙在主任祕書馮成陪同下，上午前往法務部，將總統府政風人員陪同取證的報告呈交法務部，並彙報過程。 (中時 ) #偵辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 17歲少女預告捷運站出口殺人 警依恐嚇公眾罪偵辦 15:042019/07/22 社會 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 15:332019/07/22 政治 國安人員陪同出訪私帶9200條免稅菸 調查局偵辦 16:362019/07/22 社會 5人微型企業修法進度 許銘春：持續蒐集意見 13:182019/07/24 生活 勞檢廉政透明 許銘春：歡迎監督 12:152019/07/24 財經 查辦隨扈私菸案 蔡清祥：沒有「辦大哥」問題 16:412019/07/24 社會 隨扈私菸案 法務部長蔡清祥說話了 17:032019/07/24 社會 9800條走私菸 董氏基金會認應銷毀 17:272019/07/24 社會 活化嘉義舊監 市長黃敏惠、法務部長蔡清祥「有共識」 18:102019/07/24 生活 不管哪朝 蔡清祥要偵辦無上限 04:102019/07/25 政治要聞 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 尪與閨蜜從客廳戰到臥室 人妻出招讓他乖乖吐錢 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 總統特勤先遣車隊趕場 遇民眾急煞追撞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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