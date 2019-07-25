台北地檢署偵辦辦國安局少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉走私免稅菸，檢察官24日前往官邸附近的警衛大樓宿舍取證，廉政署長鄭銘謙上午到法務部，彙報政風人員陪同取證過程。

據悉，法務部長蔡清祥在檢調發動偵辦國安私菸案的第一時間並未完全掌握，因此對於後績的偵辦，要求完整彙報。

蔡清祥25日上午在前往行政院會前，指示廉政署彙報北檢取證過程，廉政署長鄭銘謙在主任祕書馮成陪同下，上午前往法務部，將總統府政風人員陪同取證的報告呈交法務部，並彙報過程。

(中時 )