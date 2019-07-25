洋基與雙城昨(24)日鏖戰十局後，今(25)日再次廝殺互有領先，洋基全場敲出3轟以10比7贏下對戰雙城的系列戰，而洋基重砲英卡納西昂(Edwin Encarnacion)第9局被自打球擊中腳掌，痛得直跳腳，最後忍著腳痛繼續打擊，幸好敲出全壘打，讓他能夠慢慢跑減輕自打球帶來的疼痛。

第9局洋基以9比7領先，「英砲」英卡納西昂的自打球狠狠砸在自己的左腳掌內側，讓他痛得忍不住直跳腳，英砲面有難色地繼續打擊後，直接將偏低的變化球送出全壘打大牆。揮棒後英砲還先拐了一下才繼續起跑，繞過一壘時也痛到表情不妙，不過幸好他開轟後能減少全力衝刺帶來的疼痛，同時這也是他本季第30轟，英砲連續8個球季30轟以上，全壘打數在洋基排名龍頭。

洋基連2天得分上雙，另一大功臣是桂格瑞斯(Didi Gregorius)，今日5打數3安打，攻下3分打點是全隊最多，且只差全壘打就能達成完全打擊，助洋基近9場比賽拿下7勝。

(中時電子報)