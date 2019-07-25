根據《ESPN》記者麥克曼納明爆料，湖人至今依然留下球隊最後1個球員名額，目的就是等待灰熊宣告把前勇士前鋒伊戈達拉買斷之後，趕緊簽下伊戈達拉當作下個球季的奪冠X因子，更重要的是避免看到同城的快艇搶走伊戈達拉。

「湖人留下陣中最後1個球員名額，就在等待灰熊買斷伊戈達拉剩餘1720萬美元合約，」麥克曼納明表示，「我們討論的是2015年總冠軍賽MVP，這傢伙在今年總冠軍賽G6拿22分，差點把總冠軍賽戰線拉到重回多倫多的G7。」

麥克曼納明表示，湖人認為假如可以成功招攬伊戈達拉，將會成為湖人下季能否奪冠的X因子，畢竟伊戈達拉雖然已經35歲了，他在外圍頂尖的防守能力，以及出色的比賽串聯、關鍵時刻的不俗發揮，將讓湖人擁有更加奪冠機會。

其實目前不只湖人，快艇與火箭也都很有興趣招攬伊戈達拉，畢竟伊戈達拉離開準備擺爛的灰熊，只是時間早晚的問題，所以湖人更加不想看到伊戈達拉被同在洛杉磯的快艇搶走，湖人的優勢將是總管佩林卡當過伊戈達拉的經紀人。

(中時電子報)