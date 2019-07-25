接續湧進60萬人潮的「旗津黑沙玩藝節」之後，「高雄愛河水漾嘉年華」預定8月3日起登場，涵蓋七夕情人節，直到8月11日，預估要吸引80萬到100萬人潮，前進高雄。

高雄觀光局副局長邱俊龍、民政局長曹桓榮、以及高雄市觀光協會理事長劉坤福等多位公協會負責人，25日上午召開記者會，宣佈「2019寶島仲夏節，高雄愛河水漾嘉年華」，將從8月3日到8月11日，在高雄愛河畔舉行。

這也是「旗津黑沙玩藝節」之後，高雄的大型觀光活動，據指出，主辦單位規劃此一活動，能夠吸引80萬到100萬觀光人潮，前進高雄，比本週末即將結束的「旗津黑沙玩藝節」60萬人潮，還要多。

「這是最有特色的一次」，高雄觀光局副局長邱俊龍25日表示，「高雄愛河水漾嘉年華」總共具有10大特色，包括在愛河搭建大型水上舞台、卡司最強、全台最消暑的活動，共有62家冰品店家與會等。

(工商 )