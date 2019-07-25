大雅區長馬宗佑要求相關科室嚴陣以待，預計監測至8月10日，若未出現本土病例，即可解除警報。（王文吉攝）

台中市大雅區出現入夏以來首例境外登革熱病例，消息一傳出，引發地方恐慌。為避免疫情擴散，大雅區公所25日11點召開應變會議，由衛生局人員說明防疫措施，將在下午鎖定六寶里、二和里熱點進行噴藥滅蚊，並動員公所人力宣導移除積水容器，清除病媒孳生源。

大雅區衛生所22日接獲醫院通報受治1名疑似登革熱病例，患者家住大雅，腹瀉不止，且軀幹皮膚出現紅疹。衛生局人員隨即前往醫院查訪病患旅遊紀錄，並前往男子六寶里住處及二和里工作環境，向男子母親及同事宣導。

大雅區衛生所24日晚間接獲醫院通報，確診男子為境外移入登革熱，暫時無法確定病毒類型。衛生所人員指出，個案返國未出現發燒症狀，正在康復中，應是不具傳染力，與個案同住的母親及工作接觸的同事也沒有類似症狀出現，但仍不能掉以輕心，將監測至8月10日。

據了解，大雅區出現的境外移入登革熱病例，在7月6日至16日間，前往柬埔寨出差及泰國自助旅行，16日由桃園機場返台時有腹瀉、無發燒。男子持續腹瀉不止，原以為只是水土不服，直到軀幹冒出紅疹，上網一查，懷疑自己感染登革熱，才趕緊就醫。

大雅區長馬宗佑表示，男子到醫院快篩登革熱，當時呈現陰性，直到24日晚間7時許，才接獲醫院通報，確認為境外移入登革熱。目前要求個案及家人做好自主管理，相關單位已全力動員，進行環境消毒及衛生宣導等工作。

(中時 )