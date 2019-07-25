台北市長柯文哲25日出席準公共幼兒園記者。媒體詢問研考會民意調查，市長滿意度與半年前相比下滑8個百分點，意味著市長、團隊與各政策滿意度脫鉤。對此，柯文哲坦言，只有他自己的民調掉下來，相當明顯是針對市長個人的不滿意，回去要再檢討。（王英豪攝）

台北市長柯文哲施政滿意度，半年掉8個百分點，柯25日被問到是否影響參選2020總統，他強調，台灣除了有極端氣候還有極端政治，從藍綠初選可見，民意震盪幅度大會暴漲暴跌，當被問到暴漲暴跌有利出線？柯回說，這就變成「賭博共合國」，台灣一切都很不可測，這也代表人人有希望、個個沒把握。

北市研考會昨公布6月施政滿意度調查，相較去年底，柯滿意度59％，半年下滑8個百分點，至於國隊民調沒有太多變化。

對此，柯文哲今表示，還是要做數據分析，看哪裡要改進，面對批評都做為改進動力，這民調是滿有趣的，所有市政不同面向都沒有變，只有市長掉下來，這相當明顯是針對市長個人不滿意。

外界認為這份民調將會是參選總統考量，柯文哲則指出，台灣很有趣，不但有極端氣候，還有極端政治，藍綠兩黨初選民調，有人說那是特定族群在家顧電話，但他認為不是這樣，這表示民意震盪幅度滿大，他說，文明國家民意走向比較穩定，會暴漲暴跌證明台灣社會不夠穩重，我們自己社會要想辦法去改進。

至於暴漲暴跌有利柯出線？柯文哲說，這就變成「賭博共合國」（Republic of Casino），去國外訪問被開玩笑稱台灣一切都很不可測，暴漲暴跌意思是人人有希望、個個沒把握。

此外，柯文哲也提到宣布參選總統的時間點，他強調，9月17日是最後期限，但連署不是1、2、3就有2000個連署點變出來，沒那麼容易，要布置連署點還要前置作業，所以不可能拖到最後，當被問到是否用記者會方式宣布，柯回答：「等我想要選再講怎麼宣布」。

(中時 )