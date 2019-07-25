私菸案爆發4天，隨著案情越滾越大，重創總統蔡英文聲望，更危及2020總統連任之路。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，說句真心話，他依舊認為，這是「採購問題」，不是「藍綠問題」。現在，蔡英文該做的是，手起刀落，查他的明白，給國人交代，也解決自己的危機。

黃暐瀚於臉書發文表示，私菸事件，鬧到第四天了。翻開四大報，依舊有三大報，都還放在頭版頭。在華航尚未出面認證「討論基礎」之前，到底過去買過多少菸？手法與這次又有哪些不同？沒有事實依據的討論，意義其實不大。（就等華航今天的記者會吧！）

黃暐瀚再表示，說句內心話，他依舊認為，這是「採購問題」，不是「藍綠問題」。不管是馬前總統還是蔡總統，不知道手下國安特勤正在「大買特買」的可能性，是極高的。既然這樣，拿這個去怪蔡總統當共犯，或說馬前總統得負責，都不公平。

黃暐瀚認為，若真是「共業」「陋習」，那兩位總統，都算「御下無方」。唯一的差別是，馬英九早已卸任，蔡總統此刻手上依舊有權。所以，就請蔡總統，手起刀落，查他的明白，給國人交代，也解決自己的危機。

(中時電子報)