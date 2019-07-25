兩個月漫長的等待，歐洲足球季即將再度回歸，德國乙級聯賽本週末率先打響頭砲，揭幕戰就有重頭戲，上季雙雙降級的兩支傳統勁旅斯圖加特與漢諾威96捉對廝殺，期望為新賽季拉出紅盤，力爭重返德甲。

球迷更關注的當然是歐洲五大聯賽，經過兩個多月的重整旗鼓，新賽季的爭冠局面會有什麼變化？以下先為讀者談談即將在8月10日開鑼的英超和法甲兩個聯賽。

英超上季雙雄爭霸，曼城和利物浦的陣容強度與板凳深度都數一數二，但曼城增援動作沒有停止，今夏以破隊史轉會費紀錄從馬德里競技簽下西班牙中場羅德里（Rodri），這名天才後腰被視為巴西名將費南迪尼奧（Fernandinho）的接班人。紅軍則繼續為未來儲備人才，茲沃勒隊的17歲荷蘭中衛范登伯格（Sepp van den Berg）早已受到眾多歐洲豪門注目，利物浦擊退拜仁、阿賈克斯和恩荷芬等俱樂部成功簽下這名U19國腳。

切爾西今夏被國際足總禁止買人，只能買斷上季從皇馬租借的克羅埃西亞中場科瓦西奇（Mateo Kovacic）以及迎來上季就簽下但留在多特蒙德效力至球季結束的美國中場普利西奇（Christian Pulisic），但總教練薩里（Maurizio Sarri）去職加上主將阿扎爾（Eden Hazard）離隊，走馬上任的蘭帕德（‎Frank Lampard）能否帶領藍軍爭冠不無疑問。熱刺和曼聯都有鉅資增援，熱刺破隊史轉會費紀錄買入法國中場恩東貝里（Tanguy Ndombele）、曼聯高價挖角水晶宮右後衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）；兵工廠則由於轉會資金有限，目前只引進18歲巴西前鋒馬丁內利（Gabriel Martinelli），從這4隊的增援狀況來看，本季仍難以對曼城和紅軍構成太大威脅。

法甲的爭冠情況比較單純，巴黎聖日耳曼一枝獨秀，本季依然是絕對大熱門，年輕的德國主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）上賽季接任後，順利在法甲以16分的優勢衛冕成功，但PSG衝擊歐冠之路仍受阻礙，儘管他們在小組賽力壓最終的冠軍利物浦首名晉級淘汰賽，但在16強遭遇曼聯卻在首回合作客贏2：0的情況下，次回合主場被曼聯反勝3：1而出局。PSG目前的最大問題是巴西前鋒內馬爾（Neymar）的去留，雖然PSG希望他留下，但隊內仍有姆巴佩（Kylian Mbappé）和卡瓦尼（Edinson Cavani）兩大射手，內馬爾離隊也非無解難題，如果巴塞隆納如願回購，並拿圖赫爾任多特蒙德主帥時曾帶過的法國中場登貝萊（Ousmane Dembele）作為交易的一部份，對PSG補充較缺乏的中場位置將有很大幫助。

上季亞軍的爭奪比較激烈，里爾僅領先里昂3分衝線，今夏的轉會期，里昂從里爾手中挖角主力左後衛科內（Youssouf Koné）和主力中場門德斯（Thiago Mendes），兩隊實力此消彼長，預料里昂將成為PSG爭冠的最大障礙。

(中時電子報)