UNIQLO 針對時下年輕女性，推出「UNIQLO Women’s Fashion 煥新，更精彩美好」早秋女裝系列上衣，打造新版型的設計理念，搭配秋冬流行色彩，讓消費者展現煥然一新的自我風格。

這次也邀請到人氣歌手吳卓源擔任「女力大使」分享一衣多穿搭的巧思，現場還直接示範用寬版襯衫搭配U寬版牛仔褲，穿搭解開幾顆扣子，微露肩膀，最適合跟好友聚會，呈現率性又性感的JU式時尚。

吳卓源現場展現一衣多穿不同情境轉換

提到新品U寬版牛仔褲，Julia也大方分享昨天就已經穿著出去逛街一整天，自己穿上了就捨不得脫下來，也因為跟自己的風格非常不同，笑說都沒有人認出來，偶爾變化不同風格真的非常有趣，喜歡這種一衣多穿的服裝搭配。

女裝U寬版牛仔褲_NT1490

今年早秋，UNIQLO也同步推出「UNIQLOOK MODEL選拔」活動，即日起至9/30止，穿著2019年UNIQLO女裝商品，拍攝並上傳極具自我風格的女力美照至個人Instagram，設定公開Hashtag #uniqlook，並@uniqlo_taiwan，追蹤UNIQLO Taiwan IG官方帳號後，即可參加【UNIQLOOK Model選拔】。



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