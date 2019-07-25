癌症希望基金會設計出Line智慧客服「肺癌攻略」，協助民眾了解衛教資訊。（林周義攝）

41歲的慧敏，平時勤練瑜伽，飲食節制也不抽菸，某次頭痛後，確診第4期肺腺癌，癌症轉移腦部。肺癌患者中，超過6成都不是吸菸者，為找出其中的高危險群，國健署委託學會進行研究，將結果作為是否補助低劑量電腦斷層掃描（LDCT）的參考，初步研究結果將在年底出爐。

肺癌是死亡率最高的癌症，每年奪走約9000人性命。根據國健署癌症登記報告，近幾年來肺癌的標準化發生率在男性呈下降趨勢，女性則上升。其中，不抽煙得肺癌常見於亞洲女性，推估與二手菸、空污、職業致癌物及基因遺傳有關，尚未有明確答案。

重視健康的慧敏，曾當過10年醫藥記者，對癌症具有一定的認識。剛確診時，腦部水腫令她表達能力出現問題，相當痛苦。採取放療、標靶藥物治療期間，受副作用影響，她的頭頂到腳底都潰爛，也出現腹瀉症狀，目前仍在持續抗癌中。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺癌患者當中，6成以上都不是吸菸者，老菸槍僅佔約4成，具體原因尚不明確。他提醒民眾，抽菸、烹飪時未使用抽油煙機、患有肺結核或肺纖維化、有家族史，都是肺癌的危險因子。

陳育民進一步表示，若3親等內有1人患有肺癌，肺癌風險就是一般人的1.5到2倍；3親等內有2個以上的家人患有肺癌，肺癌風險則是一般人的5倍。若需篩出早期肺癌，建議符合以上條件者進行LDCT。

國健署署長王英偉表示，國際上針對LDCT的篩檢都以吸菸者為主，為研擬出符合本土的政策，國健署已委託學會，針對1.2萬名未吸菸的肺癌患者進行研究，以此作為是否補助LDCT篩檢的參考。陳育民表示，初步研究結果預計將在今年底出爐。

(中時 )