2020東京奧運倒數365天，國家運動訓練中心今天安排媒體日，邀請體操李智凱、田徑鄭兆村羽陳傑，以及跆拳道劉威廷4位選手參與倒數計時器揭幕，宣告距離東奧越來越近了，體育署署長高俊雄透露，東奧獎牌數目標超越上屆里約奧運，期許至少2金入袋。

高俊雄表示，今年6月6日和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到國訓中心視察時，已經收到總統期許獎牌能超越2016里約奧運表現，希望至少2金以上，政府也努力扮演幫助選手的角色，今年3月已經先訂好一些比賽場地較偏遠地方的住宿，所有備戰計畫都以選手為核心，10月還會組成以教練為主的奧運參訪團，希望提前了解一下比賽場館，幫助選手做更進一步備戰。

帶著拿坡里世大運鞍馬金牌佳績回國的體操好手李智凱，表示東奧到數365天，目前積極備戰世錦賽，希望世錦賽就能收下東奧參賽資格，讓自己可以及早為奧運作準備，因此現在訓練過程都會更加小心，就連平常走路也都有所注意，就是不想讓遺憾發生。

今天出席東奧365天計時器揭幕的4位選手當中，只有標槍選手鄭兆村一人已經拿到奧運參賽門票，近一個月他的國際賽安排的比較密集，一連有4場賽事，讓他一度有點「職業倦怠」之感，「比賽中每次輪到我上場試擲時，就會有種『怎麼又輪到我』的感覺，感覺狀態從年初慢慢往上提升後，現在有點下滑，選手就是這樣有周期，希望接下來會再往上爬，努力調整過來。」

田徑跨欄好手陳傑，已經參加過2012倫敦奧運、2016里約奧運，尋求成為奧運「三朝元老」，表示心情上比前兩次更平靜，也因為有過兩屆奧運經驗，就把看到的問題修正、好好發揮，做好選手該做的，也相信在射箭男女團滿額6席、田徑標槍鄭兆村及2張射箭奧運門票到手後，會有更多台灣選手傳出好消息。

(中時電子報)