國安局人員涉嫌走私近萬條免稅菸入境，其中9200條堆放在中華航空子公司華膳空廚的倉庫，等到總統專機降落時再混入車隊，外界不禁質疑華膳高層怎麼可能不知情，而華膳總經理安隆祺今日發出聲明，稱國安團購免稅品事件「圓滿達成」，似做好了扛責的準備。

安隆祺在聲明中指出，「此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍是循以往保密作業方式辦理，圓滿達成任務。本人身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務之員工無關」。

從「循以往保密作業」這句話，一是強調配合團購免稅菸是行之有年的傳統，二是撇清外界盛傳「深喉嚨來自華膳」的說法。

當安隆祺說出願承擔一切責任，可見他已經做好扛責任的準備，火就燒到華膳的總經理，不要再往上燒，免得波及董事長葉菊蘭的位子。

而昨日被爆料華航擬出的懲處名單，也能看見同樣跡象，空品處副總經理邱彰信記1大過、2名協理記2小過，卻不見更大咖的資深副總羅雅美，何況她還是出訪專機的負責人。

出事全推給下面的人來扛，可見華航高層到現在都還沒有在自省。

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(中時 )