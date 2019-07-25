北宜直鐵以通過翡翠水庫集水區路線為方向，台北市長柯文哲25日表示，不希望蓋直鐵結果水庫出問題，「我去宜蘭繞九彎十八柺可以忍受，可是你一天不讓我喝水我就抓狂了」，問題是翡翠水庫供應600萬人口用水，所以這不要開玩笑了。

為紓解交通，交通部鐵道局召開北宜直鐵路線方案選定會議，最後以通過翡翠水庫急水區的「新方案一」路線為方向。

柯文哲今表示，對他來講是因為現在有北宜直鐵、基隆輕軌，還有台北捷運汐止民生線，每一個調出來講都對，可是合起來就不對，因為沒有理由3個同時做，這表示我們其實需要基隆河谷交通整合計畫，甚至還有人盼高鐵延伸宜蘭，只是要走北宜路線嗎？所以政治應該務實，拿出來一起討論。

他指出，翡翠水庫供應首都生活圈600萬人的飲水量，所以是一個很重要問題，他的態度是要蓋的話，特別是要從水庫集水區通過，「你不要先跟我說要蓋，先說環評結果是怎樣」，不希望蓋北宜直鐵結果翡翠水庫出問題。

柯文哲說，他去宜蘭繞九彎十八柺可以忍受，可是一天不讓他喝水他就抓狂了，所以這不要開玩笑。

他強調，沒有特別贊成或反對，但要把數據拿出來講，挖雪隧時翡翠水庫淤積有增加，這個都有數據，如果要蓋，環境上要改進的計畫是什麼、預計影響多少？所以還是要回歸用數據回答。

(中時 )