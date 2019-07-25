總統蔡英文上午前往南港出席亞洲生技大會，同時也並針對隨扈私菸案發表聲明，但是國安局特勤中心的蒞臨場所警衛先遣車隊，卻在環東大道連接堤頂高架橋附近，發生追撞。

警方初步調查是因為一輛由女性民眾駕駛的自小客車急煞，導致後方車速快的特勤車隊的也緊急煞車，造成特勤車隊第二、三輛車相互追撞，所幸只有稍微擦撞並沒任何人員受傷。

(中時電子報)