總統特勤先遣車隊趕場 遇民眾急煞追撞 12:452019/07/25 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文特勤先遣車隊上午為閃避民車發生擦撞無人傷，圖為示意圖。〈中時資料庫〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文上午前往南港出席亞洲生技大會，同時也並針對隨扈私菸案發表聲明，但是國安局特勤中心的蒞臨場所警衛先遣車隊，卻在環東大道連接堤頂高架橋附近，發生追撞。 警方初步調查是因為一輛由女性民眾駕駛的自小客車急煞，導致後方車速快的特勤車隊的也緊急煞車，造成特勤車隊第二、三輛車相互追撞，所幸只有稍微擦撞並沒任何人員受傷。 (中時電子報) #特勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 李艷秋：辣台妹這回撿到菸了！ 10:212019/07/23 政治 國安特勤走私近萬條香菸 柯P：管理的問題 11:542019/07/23 政治 國安局退役上校：吳宗憲只是行政組長 恐有更高層涉入 14:372019/07/23 政治 怪獸侍衛室獨大 國安特勤無法管 11:122019/07/24 社會 隨扈私菸案 法務部長蔡清祥說話了 17:032019/07/24 社會 特勤走私風暴延燒 9800條無辜香菸下場曝光...慘 19:532019/07/24 生活 孫鵬醉後鬧運將 狄鶯碎念尪莽撞 04:102019/07/25 娛樂新聞 陳菊辦公室：不實報導及網友轉傳已準備提告 11:342019/07/25 政治 官邸搜索？蔡英文：昨天有檢察官到特勤人員宿舍 12:142019/07/25 政治 總統證實 昨有檢官到特勤人員宿舍 12:302019/07/25 政治 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 新北勞工局女員工持西瓜刀 企圖砍副局長遭勸服 - 社會 - 中時 尪與閨蜜從客廳戰到臥室 人妻出招讓他乖乖吐錢 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 總統特勤先遣車隊趕場 遇民眾急煞追撞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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