東京奧運排球項目12席參賽名額中，除了主辦國日本保有一席及明年初五大洲資格賽會產出5隊外，剩餘6隊將由洲際資格賽產生。洲際資格賽參賽球隊為世界排名前24名隊伍，8/2(五)由女排賽程揭開序幕， 24隊分為6組進行循環賽，各分組最終排名第一的球隊將可進前東京奧運爭奪最高榮耀。以下提供各分組參賽國家及戰力簡析:

洲際資格賽分組名單

A組-預測分組第一球隊:塞爾維亞

18年世錦賽冠軍塞爾維亞A組最強勁的對手是地主波蘭，波蘭雖然是所有參賽球隊中排名最低的，但今年女排國家聯賽闖進最後六強的表現有目共睹，陣中舉對絲瑪澤克(Malwina Smarzek)今年國家聯賽共攻下421分，領先第二名的土耳其卡拉庫特(Ebrar Karakurt)130分之多，但從國家聯賽決賽輪波蘭的比賽內容觀察，其團隊防守現階段仍與列強有落差，戰力相對較成熟的塞爾維亞應會在A組出線。

B組-預測分組第一球隊:中國

在寧波以逸待勞的中國最後一場賽事將對上土耳其，這個組合也是今年國家聯賽季軍賽的戲碼。土耳其近兩屆國家聯賽都闖進決賽輪，靈魂人物是19歲的天才少女卡拉庫特，她今年國家聯賽3場對上中國的賽事平均能攻下近21分，季軍戰更斬獲31分，但過多的團隊失誤讓土耳其最後仍以1:3不敵中國二軍。土耳其甫歸隊的主力娜姿(Naz Aydemir Akyol)與艾達(Eda Erdem Dundar)將利用7月底與義大利的3場熱身賽融入球隊體系，進化後的土耳其應會在寧波掀起一些波瀾，但估計仍無法跨越有朱婷及袁心玥坐鎮的中國。

C組-預測分組第一球隊:美國

C組是所有組別中最無懸念的一組，地主美國將以國家聯賽冠軍班底應戰，戰力明顯高出一截的美國近10年對上C組其他國家的戰績合計是16勝0敗，雙箭頭德魯絲(Andrea Drews)與赫克莉(Michelle Bartsch-Hackley)如能正常發揮，美國3場賽事預計都能以直落3勝出。

D組-預測分組第一球隊:巴西

曾連續於08年北京奧運及12年倫敦奧運奪金的巴西女排近年成績不甚理想，里約奧運身為東道主僅拿下第5名，去年世錦賽更跌落至第7名。一度讓外界認為戰力將繼續下探的巴西今年國家聯賽卻打出亮眼的表現，雖然決賽以2:3不敵美國，但嘉比(Gabriela Braga Guimaraes)進攻端捨我其誰的表現及瑪拉(Mara Ferreira Leao)在3號位高效率的快攻，讓巴西女排有機會於明年奧運重返榮耀。D組戰力次佳的多明尼加近年戰力青黃不接，瓦格絲(Annerys Vargas)與里薇拉(Prisilla Rivera)都已為國家隊效力了15年以上，陣中仍沒有能獨當一面的後起之秀。雖然巴西隊長娜塔莉亞(Natalia Pereira)可能因小腿傷勢缺陣，但巴西面對主力老化的多明尼加應還是游刃有餘。

E組-預測分組第一球隊:俄羅斯

E組乍看之下會是俄羅斯與南韓兩強相爭的局面，但南韓近年實力已大不如前，去年世錦賽成績是難堪的第17名，甫結束的女排國家聯賽也只拿下3勝12敗。南韓主力金軟景(Kim Yeon-koung)曾經是世界女排最好的主攻手，在倫敦及里約奧運分別帶領南韓打出第4及第5名佳績，但隨著年齡漸增，場上的宰制力也不如以往。俄羅斯與南韓上次全一軍交手是去年世錦賽，俄羅斯岡察洛娃(Nataliya Goncharova)獨拿24分以直落3擊敗韓國。俄羅斯今年女排國家聯賽成績雖不理想，但主力岡察洛娃將在奧運資格賽歸隊，搭配上地主優勢，E組預計將會是俄羅斯拿到奧運門票。

F組-預測分組第一球隊:荷蘭

F組將會是戰況最撲朔迷離的一組，近兩年崛起的義大利擁有強大的攻擊火力，但團隊穩定度不佳，今年雖備受看好能在國家聯賽奪冠，但決賽輪卻連續敗給土耳其及中國，早早被淘汰。荷蘭今年國家聯賽在斯洛姬絲(Lonneke Sloetjes)等主力都未全力應戰的情況下，最後僅拿下6勝9敗，但荷蘭近幾年靠著攻防兩端穩定的戰力在一級賽事都維持不錯的成績，全主力出征的荷蘭與義大利一役定會是F組最受矚目的比賽。兩隊近一次在一級賽事交手是17年歐錦賽，荷蘭不僅以直落3勝出，勝分差距更多達25分，義大利愛格努(Paola Egonu)這兩年攻擊能力的確突飛猛進，但今年國家聯賽決賽輪也可以看出愛格努進攻過於單調，對上攔網判斷較好的球隊就容易受到壓制。因此義大利要更上一層樓，主要仍取決於進攻重心愛格努需要多少時間琢磨好進攻技巧。F組應會由經驗較成熟且主力球員有充分休息時間的荷蘭逆勢出線。

(中時電子報)