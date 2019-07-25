奧斯卡金獎導演李安執導的《雙子殺手》近日舉行小型片段發佈會，主演威爾史密斯（Will Smith）和導演李安暢聊拍攝過程，由於威爾在片中飾演「雙主角」，必須與特效呈現出的23歲年輕版威爾對戲，李安開玩笑說：「威爾是2倍貴！」更談起威爾的演出：「最大的問題是威爾的演技現在遠比30年前的他還好！」

威爾聽完忍不住噴笑並解釋：「李安告訴我『演爛點』！」李安甚至請他觀賞自己過去的演出，威爾也打趣說：「所以我才能看到我在娛樂圈中犯下的各種悲劇。」特效團隊成功以威爾史密斯的表演作為元素，搜集他在《絕地戰警》、《ID4星際終結者》照片作為參考，成功複製出年輕版，讓威爾讚嘆不已。

「我就想說：『天啊！那我以後就靠他們了！』我可以放肆變胖和增重，只需要年輕版的他。」威爾甚至幻想未來會有電影完全採用特效版的自己，「說不定可以拍一部浪漫喜劇。內容完全與科技、科幻無關，那不是很棒嗎？」

李安之前以3D、4K、120幀拍攝《比利·林恩的中場戰事》，此次將再度挑戰同樣科技，「我導戲的方式必須改變，（演員）不能用演的，你必須感受到傳達給觀眾的情緒，他必須很真實、完整。」他不只稱讚威爾的演技才能做到這點，更感謝對方的「勇氣和用心」。該片預計10月9日在台上映。

(中時 )