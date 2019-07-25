針對原訂10月底在台北小巨蛋舉行的亞洲公開花式滑冰國際經典賽台北站，中華民國冰球協會先透露因為「國際情勢」遭取消、改在中國大陸東莞舉辦，後來卻被國際滑冰總會（ISU）「打臉」是中華冰協盼改由他國舉辦一事，體育署署長高俊雄今天表示，中華冰協會在下午記者會說明清楚，至於中華民國跆拳道協會被爆料理事長吳兩平挪用公費，讓代表隊出國比賽形同家族旅遊，高俊雄表示目前政風處介入調查中。

高俊雄今天南下高雄國家運動訓練出席「2020年東京奧運倒數365天媒體日」表示，昨天一整天都在和中華冰協、中華奧會國際組等單位了解相關資訊，詢問有哪些環節沒溝通清楚，昨晚也努力找中華冰協理事長和秘書長證實要今年5月有沒有向國際滑冰協會申請由他國舉辦一事。

高俊雄補充，經過了解，其實亞洲公開花式滑冰國際經典賽台北站原本籌辦都在進度中，贊助商都已加入，不清楚5月事發生什麼插曲，才讓中華冰協有新的決定，如果不是真的自願放棄主辦，體育署和政府也會努力協助爭取復辦，也望中華冰協今天下午坦白講。

針對跆拳道協會違反國體法一事，發現異常後先請政風處去釐清狀況，國內各單項運動協會是個運動項目和國際溝通的窗口，必須遵守規定，體育署會保持密切注意。

(中時電子報)