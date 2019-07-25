現代人多外食，要是不節制就容易脂肪肝纏身，提高肝硬化、肝癌風險。日本肝膽胰臟外科教授佐野圭表示，吃雞肉有助預防、改善脂肪肝，且特別是雞胸肉，低卡路里、低脂、富含必需胺基酸「BCAA」，對脂肪肝患者最適合。

早安健康報導，日本帝京大學附屬醫院肝膽胰臟外科教授佐野圭說，肝臟分解酒精後產生乙醛、以及吃太多而堆積的三酸甘油酯，都會囤在肝臟。且過度減肥反而讓肝臟飢餓，迫使肝臟堆積脂肪。因此，如果有愛喝酒、愛吃、喜歡節食減肥等NG習慣，一定要先改正。

佐野圭說，雞肉含有蛋胺酸，有助預防脂肪肝，而吃雞胸肉效果更好，因為雞胸肉富含必需胺基酸「BCAA」，在鮪魚、柴魚、竹筴魚中也有，能恢復肝臟功能、預防改善肝炎、脂肪肝。還富含「蛋胺酸」，有助於預防脂肪肝。佐野圭二建議每天吃200g雞胸肉，少量多次的方式分食，就有護肝的效果。

(中時電子報)